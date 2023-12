Nauczyciele we Włocławku liczą na wzrost wynagrodzeń. "Solidarność" postuluje. Zdjęcia, wideo

- Skąd te 30 procent? Poniekąd jest to korelacja z zapowiedziami sceny politycznej - czy to z lewa, czy z prawa - o 30% wzroście wynagrodzeń dla nauczycieli. Chcemy, aby to analogicznie przedłożyło się na wzrost wynagrodzeń pozostałych pracowników oświaty. Druga sprawa to, że zarobki pracowników administracji i obsługi szkół, nie tylko we Włocławku, są niskie i oscylują wokół płacy minimalne. - dodał Wojciech Jaranowski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.