43. rocznica powstania NSZZ "Solidarność”. Uroczystości pod katedrą we Włocławku. Zdjęcia

- Co roku jesteśmy we włocławskiej Katedrze, by upamiętnić kolejne rocznice podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ ,,Solidarność”. Jako ludzie "Solidarności" pamiętamy o tym co wydarzyło się w 1980 roku, bo to dzięki ludziom "Solidarności", dzięki połączeniu działań robotników, studentów, młodzieży, intelektualistów polskich, którym bliska była suwerenna Polska, którym na sercu leżało to, aby Polska była krajem demokratycznym, dzięki tym ludziom dziś możemy cieszyć się demokracją - dodała Joanna Borowiak, poseł na Sejm.