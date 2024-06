Oto popularne nazwiska w Polsce TOP 15. Tyle osób o tych nazwiskach jest w USA, Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii

Nosisz popularne nazwisko w Polsce?? A zastanawiałeś się, ile osób na świecie ma takie same nazwisko jak Ty? W jakich krajach żyje najwięcej osób o Twoim nazwisku?

Najwięcej Polek i Polaków ma na nazwisko Nowak. Co ciekawe, jest to również najpopularniejsze nazwisko w Czechach i Słowenii. Jak jeszcze nazywają się mieszkańcy Polski? Możecie to sprawdzić Polskie nazwiska zaczęły się kształtować u schyłku średniowiecza i mają bardzo zróżnicowaną genezę. Mogą pochodzić od imion, zawodu, odnosić się do cech fizycznych lub charakteru, a także nawiązywać do nazw pospolitych: zwierząt, roślin, przedmiotów. Niektóre z nazwisk związane są z miejscem urodzenia lub pochodzenia, mogą pochodzić od nazw etnicznych. Zdarzają się również nazwiska równe imionom lub pochodzące od imion, jak np.: Adamus, Marcinek, Michałko czy Roman lub Magda - podaje portal www.DANE.gov.pl.

Najpopularniejsze polskie nazwisko pochodzi od określenia nowego człowieka, przybysza. Mógł to być również nowicjusz – początkujący w jakimś zawodzie. Mowa o Nowaku. Takie nazwisko nosi blisko 200 000 Polek i Polaków. Nazwisko Nowak znajduje się na pierwszym miejscu polskich nazwisk od lat. Co ciekawe, jest to również najpopularniejsze nazwisko w Czechach i Słowenii. Tam pisze się je nieco inaczej – Novák - czytamy na www.DANE.gov.pl.

W naszej galerii przygotowaliśmy dla Was listę 15. najpopularniejszych nazwisk w Polsce wraz z informacją o tym, ile osób na świecie ma takie same nazwisko i w jakich krajach żyją. Gdzie wyemigrowały osoby noszące to samo nazwisko co Ty?

Żeby zobaczyć pełne zestawienie najpopularniejszych 15. nazwisk w Polsce (a także na świecie) - kliknij przycisk galerii. Na kolejnych slajdach (w opisach pod zdjęciami) dowiesz, jakie nazwiska są najliczniej reprezentowane w Polsce oraz ile osób o tych nazwiskach przebywa poza granicami naszego kraju. W jakim kraju są największe skupiska ludzi o Twoim nazwisku? Sprawdź!

Dane na podstawie: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL oraz Internetowy słownik nazwisk w Polsce (ISNP) i dane.gov.pl

