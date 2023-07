Pchli Targ w deszczową pierwszą niedzielę lipca. Zdjęcia, ceny, 2 lipca 2023

Aura w niedzielę, 2 lipca, niestety nie była łaskawa dla kupujących i sprzedających na Pchlim Targu przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Od rana dwa razy nad placem przeszła ulewa, co nie zachęcało do handlu. Sprzedawcy musieli ochraniać swoje towary folią i rozkładać namioty i zadaszenia. Jednak klienci nie zawiedli.

Na Pchlim Targu każdy znajdzie coś dla siebie. Szukający odzieży, mebli, kosmetyków, biżuterii, zabawek, części zamiennych, staroci, roślin ozdobnych, warzyw i owoców nie powinni być zawiedzeni.