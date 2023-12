Pchli Targ w niedzielę, 10 grudnia 2023 - choinki, stroiki, ozdoby świąteczne, ryby, odzież, starocie. Zdjęcia, ceny Wojciech Alabrudziński

Święta Bożego Narodzenia już blisko - widać do doskonale na Pchlim Targu we Włocławku. Na popularnym niedzielnym targowisku przy alei Kazimierza Wielkiego sprzedawcy oferują wiele rodzajów choinek, żywych, ciętych i sztucznych. Najpopularniejsze choinki to jodła kaukaska i świerk srebrny. Nie brakuje też ozdób związanych z Bożym Narodzeniem. Zobaczcie zdjęcia.