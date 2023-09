Pijana 47-latka z powiatu radziejowskiego zatrzymana. Kierowała oplem

Policjanci z Topólki zatrzymali we wtorek (12.09.2023) rano do kontroli opla. Za kierownicą siedziała 47-letnia mieszkanka powiatu radziejowskiego.

Sprawdzenie stanu trzeźwości pokazało, że miała ponad 0,8 promila alkoholu w organizmie. Na miejscu straciła prawo jazdy. Już wkrótce sprawa nietrzeźwej trafi do sądu, który zdecyduje o wymiarze kary. Za to przestępstwo grozi do dwóch lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania oraz wysoka grzywna - informuje Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.