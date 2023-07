Pijana kobieta z Włocławka zaatakowała ratowników medycznych i zniszczyła sprzęt

W czwartek (27.07.2023) w godzinach nocnych dyżurny został powiadomiony przez dyspozytora pogotowia o agresywnej pacjentce w karetce przy ulicy Jana Pawła II we Włocławku. Wysłany patrol zatrzymał kobietę, którą okazała się 41-latka. Po badaniach w szpitalu została ona przewieziona do komendy i osadzona w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia. Badanie stanu trzeźwości dało wynik ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

- Kryminalni pracując nad sprawą ustalili, że załoga ratownictwa medycznego została wezwana do leżącej osoby - mówi sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Ratownicy przeprowadzili kobietę do karetki, gdzie podczas badania pacjentka stała się agresywna. Wyrwała opaskę od ciśnieniomierza i pulsoksymetr, groziła słownie ratownikom medycznym oraz naruszyła ich nietykalność cielesną.