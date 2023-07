Policyjny dron z KMP Włocławek kontrolował autostradę A-1 Redakcja/KMP Włocławek

Włocławscy policjanci ruchu drogowego kontrolując autostradę A-1 sprawdzają, czy kierowcy stosują się do nowych przepisów dotyczących wyprzedzania się pojazdów ciężarowych kategorii N2 i N3. Do tych działań oprócz nieoznakowanego radiowozu z videorejestratorem Komenda Miejska Policji we Włocławku wykorzystuje drona.