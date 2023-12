Pogrzeb tragicznie zmarłej nauczycielki z Michelina we Włocławku. Zdjęcia

Ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się w czwartek 14 grudnia 2023 roku o godzinie 12 mszą świętą żałobną w kościele pw. Ducha Świętego w Michelinie . Następnie o godzinie 13 pogrzeb odbył się na cmentarzu komunalnym we Włocławku.

Na pogrzebie Moniki D. pojawiło się wiele osób, z rodziny, przyjaciół, sąsiadów, kolegów i koleżanek z pracy, którzy przybyli by pożegnać tragicznie zmarłą.

W piątek, 8 grudnia 2023 roku na włocławskim Michelinie doszło do tragedii. 26-letni mieszkaniec Włocławka zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji z informacją o śmierci kobiety (swojej matki). Ofiarą była 47-letnia nauczycielka przedszkola w Choceniu. Kobieta została dźgnięta w szyję. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do tego czynu i złożył wyjaśnienia. Usłyszał zarzut zabójstwa. Został został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy