Pomyliła pedał hamulca z gazem. Uszkodziła dwa samochody na Promiennej we Włocławku. Zdjęcia

W środę (19.07.2023) około godziny 23 służby otrzymały zgłoszenie o nietypowym zdarzeniu drogowym na ulicy Promiennej we Włocławku.

Policjanci ustalili, że 19-latka podczas zatrzymywania się pomyliła pedał hamulca z gazem i doprowadziła do uszkodzenia dwóch zaparkowanych pojazdów marki Volkswagen i Mercedes. Za spowodowanie kolizji została ukarana mandatem karnym. Jak się okazało kierująca, która była trzeźwa nie posiada uprawnień do prowadzenia i w tej sprawie skierowany zostanie wniosek do sądu o jej ukaranie - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.