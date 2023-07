Wjechała w zaparkowaną mazdę pod Halą Mistrzów we Włocławku. 40-latka jest dopiero w trakcie kursu nauki jazdy

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (17.07.2023) po godzinie 20 na ulicy Kazimierza Górskiego we Włocławku.

Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że 40-latka wsiadła do pojazdu skoda i po ruszeniu uderzyła w zaparkowany tam pojazd mazda. Później jeszcze przez kilkadziesiąt metrów kontynuowała swoją jazdę zatrzymując się na krawężniku. Badanie trzeźwości wykazało, że kobieta była trzeźwa. Okazało się, że mieszkanka Włocławka jest dopiero w trakcie kursu nauki jazdy i nie posiada uprawnień do kierowania - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.