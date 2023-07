Wypadek na autostradzie A1. Motocyklista w szpitalu, policja prosi o pomoc

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że do zdarzenia doszło 18 czerwca 2023 roku około godziny 23:30 na pasie drogowym w kierunku Gdańska na wysokości miejscowości Smólsk (gm. Włocławek) - 198,4 km autostrady A-1, gdzie kierujący samochodem Iveco zderzył się z poprzedzającym go motocyklem marki Kawasaki. Kierujący jednośladem trafił do szpitala.