Potrącenie pijanego rowerzysty. Wypadek na DW 265 w gminie Włocławek [zdjęcia] GM/KMP Włocławek

Przeprowadzone badanie trzeźwości obu kierowców przez włocławskich policjantów wykazało, że kierująca toyotą była trzeźwa, natomiast u rowerzysty urządzenie wykazało ponad promil alkoholu w organizmie KMP Włocławek

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku wyjaśniają okoliczności wypadku, w wyniku którego obrażeń doznał 62-letni rowerzysta. Wstępne ustalenia mundurowych wskazują, że kierujący jednośladem wjechał nagle na przejście dla pieszych tuż przed nadjeżdżający pojazd osobowy. Rowerzysta trafił do szpitala, a przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało u niego ponad promil alkoholu w organizmie. We Włocławku doszło do potrącenia rowerzysty, 30-latek fordem odjechał, a wideo ze zdarzenia udostępnił Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka.