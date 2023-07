Powitanie lata 2023 z kawiarnią obywatelską Śródmieście Cafe we Włocławku. Zdjęcia Renata Brzostowska

We wtorek. 4 lipca 2023, przed kawiarnią obywatelską "Śródmieście Cafe" najmłodsi przywitali lato 2023. Atrakcji oraz chętnych do zabawy nie brakowało. Zobaczcie zdjęcia z imprezy, zorganizowanej na ulicy 3 Maja we Włocławku.