Przebudowane ulice w Piotrkowie Kujawskim oficjalnie oddane do użytku. Zdjęcia

Wtorkowa uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Sławomira Boguckiego, burmistrza Piotrkowa Kujawskiego, który podziękował generalnemu wykonawcy przebudowy i miejscowym radnym, którzy przyczynili się swoimi decyzjami do realizacji inwestycji. Nie zabrakło słów podziękowań pod adresem mieszkańców, którzy

znosili trudy spowodowane przebudową. Następnie odbyła się modlitwa wraz z poświęceniem inwestycji przez ks. Krzysztofa Gąsiorowskiego, miejscowego proboszcza i dziekana piotrkowskiego i przystąpiono do symbolicznego przecięcia wstęgi czyli oficjalnego oddania ulic do użytku.