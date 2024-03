Przegląd Zespołów Ludowych 2024 w Dobrem. Nowe stroje zespołu „Kujawioki od Dobrego". Zdjęcia

W niedzielę, 10 marca 2024 roku, sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem zamieniła się w tętniący życiem ośrodek regionalnego folkloru. Wydarzenie to było wyjątkową okazją do zaprezentowania nowych, przepięknych strojów ludowych zespołu „Kujawioki od Dobrego”, które zostały sfinansowane dzięki wsparciu LGD „Razem do powiatu radziejowskiego”.