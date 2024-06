Rozmowa z Magdą Biegalską z Włocławka - Polską Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. To skłoniło ją do udziału w konkursie. Zdjęcia

Rozmowa z Magdą Biegalską z Włocławka, która zwyciężyła w konkursie Polska Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Jesienią włocławianka będzie reprezentować nasze województwo w finale Polska Miss. Zobaczcie zdjęcia pięknej 28-latki (także prywatne).

Co skłoniło Panią do udziału w konkursie? Czy to pierwszy tego typu Pani sukces?

Tak, to mój pierwszy tego typu sukces, nigdy wcześniej nie brałam udziału w konkursach piękności. O wyborach dowiedziałam się z reklamy na jednym z social mediów, formularz wysłałam ostatniego dnia, godzinę przed końcem zgłoszeń. Do udziału skłoniły mnie: chęć przeżycia przygody życia, wyjście ze swojej strefy komfortu oraz możliwości jakie otwiera konkurs Polska Miss.

Zobaczcie w poniższej galerii zdjęcia pięknej Magdy Biegalskiej z Włocławka:

Co było najciekawsze, a co najtrudniejsze w przygotowaniu do konkursu, jak i w samym konkursie?

Najciekawszą rzeczą w przygotowaniach do konkursu były profesjonalne sesje zdjęciowe oraz wyjście po wybiegu, o czym marzyłam od dziecka. Najtrudniejsza była dla mnie nauka chodzenia w szpilkach. W finale najbardziej stresowałam się pytaniami, które TOP 10 Miss mają zadawane przez prowadzącego.

Jakie emocje towarzyszą Pani po wygranej?

Czuję wielką radość, choć dalej nie wierzę, że wygrałam. Jestem bardzo wdzięczna za wsparcie jakie otrzymałam od przyjaciela, rodziny oraz wielu osób w pracy.

Planuje Pani w przyszłości udział w podobnych konkursach, czy była to raczej jednorazowa przygoda?

Na jesieni będę reprezentować nasze województwo w finale Polska Miss.

Czym się Pani zajmuje na co dzień?

Z wykształcenia jestem magistrem pielęgniarstwa oraz specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej. Od sześciu lat pracuję we włocławskim szpitalu na bloku operacyjnym opiekując się pacjentami w trakcie znieczulenia oraz jestem w szpitalnym zespole resuscytacyjnym. Praca ta daje mi wiele satysfakcji i nie zamieniłabym jej na żadną inną.

Magda Biegalska pracuje we włocławskim szpitalu. Jest pielęgniarką anestezjologiczną. archiwum prywatne

W 2022 roku bram udział w misji medycznej w Etiopii, pomagaliśmy żołnierzom rannym w wojnie domowej. W przyszłym roku również mam zamiar polecieć.

Jakie są Pani zainteresowania, ulubione sposoby spędzania wolnego czasu?

Bardzo lubię aktywnie spędzać czas. Od ponad 2,5 roku systematycznie chodzę na zajęcia fitness. Hobbystycznie robię zdjęcia aparatem analogowym. Jako urodzona Włocławianka kibicuję drużynie Anwil, w tym sezonie byłam prawie na wszystkich meczach na Hali Mistrzów.