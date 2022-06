Śmiertelny wypadek na bulwarach we Włocławku. Nie żyje motocyklista [zdjęcia]

W niedzielę 5 czerwca na bulwarach we Włocławku doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Na skutek obrażeń zmarł około 40-letni motocyklista.

Służby ratunkowe zostały powiadomione około godziny 19. Na miejsce wysłano załogę ratowników medycznych, straż pożarną oraz policję. Po przybyciu na miejsce ratowników medycznych, mężczyzna nie dawał oznak życia. Medycy podjęli resuscytacje krążeniowo-oddechową.

Poszkodowany mężczyzna podczas trwania resuscytacji został przeniesiony do karetki i przewieziony do szpitala. Niestety, mimo podjętych działań nie udało się go uratować.