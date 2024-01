Spotkanie autorskie w bibliotece w Radziejowie ze Stanisławem Kaszyńskim, autorem książki Miniatury wspomnień. Zdjęcia

Podczas spotkania Kaszyński nie omieszkał również podzielić się swoimi refleksjami na temat roli dziennikarza i wyzwań, jakie niesie ze sobą ta profesja. Jego doświadczenia, zarówno jako korespondenta Gazety Pomorskiej, jak i wykładowcy akademickiego, pozwoliły mu na głębokie zrozumienie specyfiki dziennikarstwa. Autor podkreślał, że kluczem do sukcesu w tej dziedzinie jest nieustanne poszukiwanie prawdy, a także umiejętność słuchania i zrozumienia drugiego człowieka.

Spotkanie zakończyło się sesją autografów, podczas której każdy z uczestników miał okazję na osobiste spotkanie z autorem. Stanisław Kaszyński z uśmiechem na twarzy odpowiadał na pytania, dzielił się anegdotami i podpisywał swoje książki. Atmosfera spotkania była niezwykle serdeczna i przyjazna, a uczestnicy z pewnością długo będą wspominać to wyjątkowe spotkanie.

Spotkanie autorskie ze Stanisławem Kaszyńskim to wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięć wszystkim miłośnikom literatury. Jego książka Miniatury wspomnień to nie tylko ciekawa lektura, ale także inspiracja do refleksji nad własnym życiem i doświadczeniami.