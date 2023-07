Straż Miejska we Włocławku poszukuje pracowników. Takie są zasady rekrutacji

„Chętnych do zapoznania się z warunkami przyjęcia do pracy w Straży Miejskiej, zapraszam do siedziby jednostki oraz na stronę BIP Straży Miejskiej. Informacja o osobach, które spełniły wymogi formalno-prawne i mogą przystąpić do konkursu nastąpi w dniu 22 sierpnia 2023 roku i zostanie ogłoszona na stronie BIP Straży Miejskiej. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 23 sierpnia 2023 roku o godz. 9:00” – informuje Dariusz Rębiałkowski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej we Włocławku.