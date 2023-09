Tak było na 7. PKO Biegu Charytatywnym 2023 w Baruchowie. Zdjęcia

Baruchowo dołączyło do wielu miast w całej Polsce, gdzie odbywały się biegi w ramach 7. PKO Biegu Charytatywnego. W imprezie udział wzięły 5-osobowe sztafety. Do pokonania miały nie tyle określony dystans, co jak najwięcej okrążeń na stadionie. W sumie w Baruchowie pokonano 1755 okrążeń.