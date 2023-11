Tak było na cmentarzu komunalnym w Pińczacie - Wszystkich Świętych 2023 we Włocławku. Zdjęcia

W dniu Wszystkich Świętych odwiedzaliśmy z aparatem fotograficznym cmentarze we Włocławku i regionie. Sprzyjająca pogoda sprawiła, że wyjątkowo dużo osób odwiedziło nagrobki najbliższych, tak też było na cmentarzu komunalnym w Pińczacie. Gdzie największe tłumy pojawiły się we wczesnych godzinach popołudniowych. Około godziny 14, by dojechać na cmentarz trzeba było odstać w korku.