Tak było na Pchlim Targu. Tanie warzywa, modne ubrania, starocie, meble i nie tylko. 15 października 2023. Zdjęcia, ceny Renata Brzostowska

W połowie października 2023 roku na Pchlim Targu przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku nie brakowało klientów. Tej niedzieli również sprzedający licznie przybyli na to popularne w regionie targowisko, choć było ich mniej niż tydzień temu. Zobaczcie na zdjęciach co można było kupić na popularnym targowisku.