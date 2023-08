Tak było na Pchlim Targu w gorącą niedzielę 20 sierpnia 2023 roku - warzywa, starocie, kwiaty i nowy cennik dla wystawców. Zdjęcia, ceny

Na Pchlim Targu każdy znajdzie coś dla siebie. Szukający odzieży, mebli, kosmetyków, biżuterii, zabawek, części zamiennych, staroci, roślin ozdobnych, warzyw i owoców nie powinni być zawiedzeni. W niedzielę (20.08), na włocławskim targowisku zarówno kupujących, jak i sprzedających było znacznie mniej niż tydzień temu. Na Pchlim Targu we Włocławku wystawców czekały też podwyżki za wjazd na teren targowiska. Za jedno stanowisko na Pchlim Targu we Włocławku trzeba było zapłacić 100 zł, obecnie opłata wynosi 120 zł. Opłata za wejście dla sprzedających bez pojazdów to obecnie nie 45 zł a 55 zł.