Tak było podczas otwarcia labiryntu w kukurydzy w Starym Brześciu. Zdjęcia, wideo

- Bliskie sąsiedztwo BCKiH "Wahadło" oraz Zespołu Szkół Centrum Rolniczego to cudowna okoliczność, którą należy wykorzystać i dlatego drugi raz zorganizowaliśmy ten labirynt. W zeszłym roku labirynt był związany ze szlakiem piastowskim, w tym roku związany jest z 90-leciem wykopalisk neolitycznych, które odbywały się w okolicach Brześcia. Jest to dla nas naprawdę ważna rocznica, dla szkoły także, ponieważ w szkole mieszkali archeolodzy, którzy prowadzili prace na tym terenie. Myślimy, że o wykopaliskach mieszkańcy Brześcia i okolic wiedzą za mało, dlatego postanowiliśmy, żeby ten labirynt powstał i żeby pytania, które pojawiają się w labiryncie, były związane właśnie z wykopaliskami - mówiła Sylwia Czerwińska-Modrzejewska , zastępca dyrektora ds. programowych i marketingu w Brzeskim Centrum Kultury i Historii "Wahadło"

Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest posiadanie telefonu i aplikacji pozwalającej na zeskanowanie kodu QR i poznania pytania do krzyżówki. Wszyscy, którym uda się przejść labirynt i odpowiedzieć na pytania, otrzymają pamiątkowy dyplom i magnes.

Labirynt w kukurydzy w Brześciu Kujawskim otwarty jest od 5 sierpnia do 30 października. Do labiryntu można wejść od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. Pamiętajcie – w poniedziałki labirynt jest zamknięty.