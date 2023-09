Tak było podczas pikniku na zakończenie wakacji 2023 w Klubie "Łęg" we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Dzisiaj mamy ostatni dzień wakacji i chcemy to uczcić. Wakacje się kończą, ale to nie znaczy, że nie możemy super, wesoło i radośnie wejść w nowy rok szkolny i artystyczny. Bardzo się cieszymy, że tak dużo dzieci dziś do nas przyjechało. Mamy dużo atrakcji oraz konkursy, zabawy, animacje, myślę, że dzieci będą super się bawiły i miło spędzą czas no i oczywiście będą miały wspaniałe wspomnienia z wakacji. - mówiła Magdalena Musielewicz, kierownik Klubu „Łęg” - Centrum Kultury Browar B.