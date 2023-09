10 lat Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku - wystawa na placu Wolności. Zdjęcia

- 300 tysięcy włocławian odwiedziło "Browar B." na ważnych koncertach, czyli każdy mieszkaniec Włocławka był kilkukrotnie - mówi Domicela Kopaczewska, wiceprezydent Włocławka. - Mam nadzieję, że za rok, kiedy będziemy mówić o kolejnym jubileuszu to będziemy mówić o stu tysiącach w ciągu roku. Sztandarowe imprezy "Browaru" to Turniej Poezji Śpiewanej oraz Fajans Festival, to co jest znane nie tylko w Polsce, ale i Europie. Niedługo otwierać będziemy interaktywny Skarbiec Fajansu. Zaczynamy obchody 10-lecia z przytupem - koncertami i spotkaniami. Jako włocławianie chcemy w tym miejscu znaleźć coś dla ducha, abyśmy wysłuchali wspaniałych koncertów, aby młodzi ludzie znaleźli miejsce dla rozwoju swoich talentów.