Tak przebiegała III runda Włocławskiego Mistrza Kierownicy 2022 na terenie Pchlego Targu [zdjęcia]

To była już finałowa III runda Włocławskiego Mistrza Kierownicy. Tym razem Automobilklub Włocławski zaprosił wszystkich miłośników sportów motorowych na teren Pchlego Targu przy Al. Kazimierza Wielkiego 12. Tego dnia kierowcy 'amatorzy' powalczą ostatni raz o punkty do klasyfikacji rocznej cyklu WMK 2022oraz o punkty do IV rundy Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego w Super Sprincie.