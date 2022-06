Tak wygląda Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku przy ulicy Warszawskiej po kapitalnym remoncie [zdjęcia]

Trwa urządzanie nowej-dawnej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku. W kwietniu 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła proces przenoszenia biblioteki głównej z tymczasowej siedziby przy placu Staszica do zmodernizowanego budynku przy ul. Warszawskiej. 150 tys. materiałów bibliotecznych, przede wszystkim książek i prasy oprawnej, zostało spakowanych w paczki i w maju konsekwentnie przewożono je do nowej siedziby. Był to pracochłonny proces, ponieważ wszystkie paczki wymagały właściwego oznakowania z dodatkowym podziałem na miejsce przeznaczenia.