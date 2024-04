Targowisko w Radziejowie. Zdjęcia, ceny [10 kwietnia 2024]

Targ w Radziejowie jest znany z szerokiej oferty świeżych warzyw i owoców. W ostatnią środę, ceny rozsady warzyw wahały się od 0,50 do 0,80 zł za sadzonkę, co stanowi doskonałą okazję dla ogrodników. Sadzonki pomidora i papryki były dostępne po 5 zł za sztukę. Wśród owoców, jabłka można było nabyć w cenie od 2 do 4 zł za kilogram, a gruszki były nieco droższe, kosztując 8 zł za kilogram.