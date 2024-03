Tłum pań na Powiatowym Dniu Kobiet 2024 w Hali Mistrzów we Włocławku. Koncert "Wodecki Twist". Zdjęcia, wideo Renata Brzostowska

W niedzielę (10 marca 2024 roku) Hala Mistrzów we Włocławku wypełniona była do ostatniego miejsca. Od godziny 16.30 trwał Powiatowy Dzień Kobiet 2024 we Włocławku. Na scenie pojawili się m.in. Alicja Majewska, Monika Borzym, Anna Sokołowska - Alabrudzińska, Kuba Badach, Krzysztof Kiljański, Włodzimierz Korcz i Kayah. Zobaczcie zdjęcia z koncertu "Wodecki Twist".