To będzie się działo we Włocławku i okolicach w drugi weekend września 2023

Od piątku 8 września do niedzieli 10 września we Włocławku i powiecie włocławskim wiele będzie się działo. Miasteczko Zdrowia, Piknik Rewitalizacyjny we Włocławku oraz Piknik Historyczny w Brześciu Kujawskim czy Zakończenie Lata 2023 w Czerniewicach, to tylko cześć wydarzeń, na które można wybrać się w weekend. Szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń zamieściliśmy w poniższej galerii: