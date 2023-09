Piknik Rewitalizacyjny we Włocławku. Takie atrakcje przygotowano na niedzielę 10 września 2023

Piknik Rewitalizacyjny we Włocławku. To wydarzenie dla całych rodzin

„Będzie rodzinnie, piknikowo i zabawowo, ale będzie to również okazja do merytorycznej rozmowy o rewitalizacji. Uczestnicy pikniku poznają szczegóły wprowadzanych zmian w Śródmieściu i kulisy realizacji GPR - zarówno projektów już realizowanych, jak i tych dopiero planowanych. W wydarzeniu wezmą udział władze miasta, członkowie Komitetu Rewitalizacji oraz pracownicy Urzędu Miasta Włocławek” - informuje włocławski ratusz.

Przygotowali całą gamę atrakcji dla dzieci na czas Pikniku Rewitalizacyjnego

Tak wyglądają prace przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku. Roboty zbliżają się do końca

Co jeszcze znalazło się w programie niedzielnego Pikniku Rewitalizacyjnego?

Wystawa plenerowa poświęcona procesowi rewitalizacji

Warto dodać, że od kilku dni po włocławskich osiedlach wędruje wystawa poświęcona procesowi rewitalizacji. Prezentowane są na niej efekty wybranych projektów i przedsięwzięć wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Magistrat zaznacza, że ekspozycja prezentowana przy filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza to także wstęp i zaproszenie na niedzielny Piknik Rewitalizacyjny.

Utrudnienia w ruchu w związku z organizacją Pikniku Rewitalizacyjnego

W niedzielę 10 września - z uwagi na imprezę - będą utrudnienia w ruchu. Od godz. 6 do 20 zamknięte będą: ulica 3 Maja na odcinku od ul. Piekarskiej do ul. Cyganka oraz ulica Żabia na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Brzeskiej. Ulica Zapiecek oraz ul. Żabia na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. 3 Maja będą dwukierunkowe.