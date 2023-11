Uderzył mazdą w drzewo w powiecie radziejowskim. Potem wypił alkohol, miał 1,3 promila. Zdjęcia

Zgłaszający poinformował, że na drodze stoi rozbite auto, a w środku i w pobliżu nie ma nikogo. Po kilkunastu minutach na miejsce dotarł 36-latek, który oświadczył, że to jego pojazd i to on nim kierował. Powiedział policjantom, że stracił panowanie nad autem, uderzył w drzewo i rozbił samochód. Dodał, że po zdarzeniu wypił alkohol. Mężczyzna nie doznał żadnych obrażeń - informuje Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.