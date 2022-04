Ukrainki zabierają włocławianom miejsca pracy?! Zobaczcie dane z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku

W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku jest ponad 200 ofert pracy dla Ukrainek. - Gotowość zatrudnienia kobiet, które wraz z dziećmi uciekły przed wojną zgłosiło 55 pracodawców z Włocławka i powiatu włocławskiego - mówi Anna Jackowska , dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

Ukrainki pracują w handlu, gastronomii, rolnictwie, ale także włocławskiej służbie zdrowia

Ukrainki znalazły też zatrudnienie w branży beauty, w banku, a także w borykających się z deficytem kadry placówkach służby zdrowia. W przychodniach POZ, Zespole Przychodni Specjalistycznych, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku znalazło pracę kilka pielęgniarek, opiekunek medycznych i lekarek.

Na razie 34 Ukrainki podjęły pracę w formie staży, prac interwencyjnych i robót publicznych. Znalazły zatrudnienie m.in. na stanowiskach pracownik garmażeryjny, kasjer-magazynier, operator maszyn, pomocnik kucharza, pracownik rolny, sprzątaczka. Branże, które zaoferowały pracę to między innymi produkcja, rolnictwo, sadownictwo, ogrodnictwo, ale też gastronomia.

Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku zarejestrowanych jest 79 poszukujących pracy Ukrainek. Większość, bo 41 z nich deklaruje, że ma wykształcenie wyższe - ekonomiczne, pedagogiczne, politechniczne. Wśród zarejestrowanych jest m.in. adwokatka, trenerka akrobatyki, trenerka tenisa, chemiczka, inżynier elektryk, automatyk.

Gotowe są podjąć każdą pracę we Włocławku, by tylko się usamodzielnić

Większość Ukrainek, która chce u nas pracować, ma zawodowe doświadczenie - m.in. w księgowości, w handlu, na produkcji. - Tylko cztery kobiety zadeklarowały, że dotąd nigdzie nie pracowały - dodaje dyrektor Jackowska. Mimo że większość zarejestrowanych w PUP Ukrainek ma wykształcenie wyższe, to na ogół zapewniają, że są gotowe u nas podjąć każdą pracę, żeby się tylko usamodzielnić. Ponieważ spora grupy chętnych do pracy nie zna języka polskiego, włocławski PUP planuje zorganizowanie po świętach Wielkanocy kursów językowych. Na te kursy zapisało się już 50 uchodźczyń.

Jak informuje dyrektor Jackowska, bez pośrednictwa PUP pracę we Włocławku i powiecie włocławskim znalazło do tej pory 59 Ukrainek. Wśród nich są osoby, które zostały ściągnięte przez wcześniej pracujących u nas obywateli Ukrainy. W ten sposób zatrudniała m.in. Run-Chłodnia, ale też gospodarstwa rolne, ogrodnicze, służba zdrowia, oświata. W służbie zdrowia Ukrainki zostały zatrudnione na stanowisku asystentki medycznej lekarza, w szkole - na stanowisku pomocy nauczyciela (w klasach, do których chodzą ukraińskie dzieci).