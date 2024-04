W Nadleśnictwie Włocławek rozdawano darmowe sadzonki drzew. Zdjęcia

- Sadzonki, które rozdajemy, trafiają do indywidualnych użytkowników, do szkół, do przedszkoli, do zakładów pracy - dodaje Mieczysław Olewnik. - Mamy tu też przedstawicieli instytucji, którzy umawiają się z nami, by wspólnie posadzić młode drzewka, między innymi na terenie parku na Słodowie. Nasza akcja ma z jednej strony uświadomić, jak ważne jest zazielenianie miasta, jak ważne jest wprowadzanie drzew i krzewów do miast, z drugiej strony ma też na celu uświadomić, z jakimi problemami wiążą się dzisiejsze czasy, m. in. ze zmianami klimatycznymi. Każde drzewo pochłania dwutlenek węgla. Zatem w małym stopniu, ale możemy wpływać i ograniczać zmiany, jakie występują na naszej planecie.