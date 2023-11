Tak było podczas wspólnego sadzenia lasu w Nadleśnictwie Włocławek. Zdjęcia, wideo

- Zaprosiliśmy okolicznych mieszkańców na akcję sadzenia lasu, by dać możliwość poznania pracy leśnika, zalesiania od podszewki. Wychodzimy z założenia, że kto las sadzi, później go szanuje, dlatego tego typu akcje odbywają się u nas cyklicznie w tych porach roku, które są przeznaczone do sadzenia, czyli wiosną i jesienią. Aby wziąć udział w naszej akcji, wystarczy mieć dobry humor i chęć, resztę zorganizujemy my. - mówił Łukasz Specjał, P.O. Nadleśniczy Nadleśnictwa Włocławek.