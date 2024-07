W powiecie radziejowskim akcja „Prędkość” i kampania „Świadomy i Bezpieczny Motocyklista”. Zdjęcia

Akcja „Prędkość” w powiecie radziejowskim

Podczas działań kontrolnych policjanci ogniwa ruchu drogowego nie ograniczali się jedynie do sprawdzania prędkości. Zwracali również uwagę na inne wykroczenia oraz sprawdzali stan trzeźwości kierujących. Takie kompleksowe podejście ma na celu nie tylko karanie za przekroczenia, ale również edukację i przypominanie kierowcom o konsekwencjach nieodpowiedzialnej jazdy.

W wyniku przeprowadzonych działań, spośród 81 skontrolowanych kierujących, aż 55 osób przekroczyło dopuszczalną prędkość. W jednym przypadku konieczne było zatrzymanie prawa jazdy za znaczne przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Takie wyniki pokazują, że pomimo licznych akcji prewencyjnych, nadal wiele osób nie stosuje się do obowiązujących przepisów, narażając siebie i innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo.

Kampania „Świadomy i Bezpieczny Motocyklista” nie tylko w powiecie radziejowskim

Oprócz akcji „Prędkość”, w powiecie radziejowskim trwa również kampania „Świadomy i Bezpieczny Motocyklista”, organizowana przez wydział ruchu drogowego KWP w Bydgoszczy. Kampania ta, trwająca od 22 czerwca do 30 września 2024 roku, ma na celu ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów poprzez edukację i uświadamianie zagrożeń.

W miniony weekend, radziejowscy policjanci ogniwa ruchu drogowego, w ramach kampanii „Świadomy i Bezpieczny Motocyklista”, rozmawiali z dwoma dużymi grupami motocyklistów przejeżdżającymi przez powiat radziejowski. Takie bezpośrednie spotkania są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zadawania pytań oraz uzyskania cennych rad od funkcjonariuszy, co bez wątpienia przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.