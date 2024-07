Wypadek we Włocławku. Zderzenie bmw z renaultem. Kierowcy w szpitalu. Zdjęcia, wideo Renata Brzostowska

We wtorek (2 lipca 2024 roku) około godziny 8:45 na skrzyżowaniu ulicy Brzezinowej z ulicą Kościelną we Włocławku doszło do groźnego zderzenia samochodów osobowych marki Renault z BMW. Szczegóły zdarzenia, zdjęcia.