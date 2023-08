We Włocławku świadek uniemożliwił dalszą jazdę pijanemu kierowcy. 57-latek miał ponad dwa promile!

Pijany kierowca na al. Chopina we Włocławku. Dalszą jazdę udaremnił mu świadek

W długi sierpniowy weekend na al. Chopina we Włocławku (w pobliżu Cmentarza Komunalnego) doszło do niebezpiecznego zdarzenia – pijany mężczyzna kierował samochodem osobowym. Na szczęście zareagował świadek, który uniemożliwił mu dalszą jazdę. Do zdarzenia doszło w sobotę 12 sierpnia 2023.