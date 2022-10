We Włocławku wciąż nie ma całodobowej apteki. To już zrobiono w tej sprawie [zdjęcia]

W październiku 2020 roku – na mocy uchwały Rady Miasta Włocławek – całodobowe dyżury (oraz w święta i niedziele) pełnić zaczęła Apteka Dbam o Zdrowie zlokalizowana na placu Wolności. Jednak już w maju 2021 roku zawiesiła je tłumacząc to tym, że praca w godzinach nocnych jest nieopłacalna i nie ma do tego wystarczającej liczby pracowników. We Włocławku do tej pory nie ma nocnej apteki. Temat jest często poruszany przez radnych na sesjach. We wrześniu 2022 roku interpelację w tej sprawie, do prezydenta Włocławka, skierował radny Czesław Zarzeczny.