Włamania i kradzieże we Włocławku. 40-latek usłyszał w sumie 25 zarzutów!

W komendzie usłyszał w sumie 25 zarzutów związanych z włamaniami do piwnic, mieszkań i pojazdów, a także kradzieżami rowerów, odzieży, elektroniki i narzędzi budowlanych. Mężczyzna został doprowadzony przez policjantów do prokuratury i sądu, który na wniosek śledczych zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt tymczasowy. Podejrzanemu grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności, ponieważ w przeszłości był już skazany za podobne przestępstwa i teraz będzie odpowiadał jako recydywista - informuje Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy KMP we Włocławku.