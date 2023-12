Włocławianie czekają na mieszkania przy Celulozowej. Wkrótce poznamy ostateczną listę najemców

- Mąż znalazł lepiej płatną pracę, ja wróciłam do pracy po macierzyńskim i też dużo więcej zarobiłam. Długo czekaliśmy aż będzie nabór na II etap. Kiedy przyszedł czas złożyliśmy dokumenty i cierpliwie czekaliśmy. W dniu ogłoszenia wstępnej listy nie mogłam uwierzyć w to, co zobaczyłam. Szok i niedowierzanie, a zarazem euforia i szczęście - jesteśmy na liście. Warto było czekać – dodaje kobieta.