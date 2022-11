Wszystkich Świętych 2022 na drogach w Kujawsko-Pomorskiem. Oto bieżący raport

Dzisiaj na bieżąco będziemy informować o sytuacji na drogach w regionie. Przypominamy, że w niektórych miejscach trwają zaplanowane wcześniej prace drogowe.

Utrudnień należy spodziewać się między innymi na odcinku drogi krajowej nr 91: Terespol - Stolno, gdzie wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Na drodze S5 Węzeł Bydgoszcz Północ - Węzeł Bydgoszcz Opławiec obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h. Na drodze nr 15 wprowadzono ruch wahadłowy w miejscowości Strzelno. Objazd z kierunku Konina do Gniezna przez ul. Św. Ducha-rondo na skrzyżowaniu dróg nr 15, 25, 62 - ul. Morawskiego - Michelsona do ul. Kolejowej 25.

Ruch wahadłowy obowiązuję też na 141 km drogi numer 91 Świecie - Toruń. Zamknięta jest droga numer 62 na odcinku Strzelno - Kobylniki.