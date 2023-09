Wygrana w Keno w grach Lotto padła we Włocławku. Dziesiąta w historii MG

W czwartek 27 września padła wygrana w grze Keno we Włocławku. To już 117 wygrana w Kujawsko-Pomorskiem w 2023 roku w grach Lotto. Jaka tym razem suma powędruje do nabywcy szczęśliwego kuponu? W której kolekturze zagrał? Szczegóły w artykule poniżej.