Padła główna wygrana we Włocławku w Zdrapce w grach Lotto

W piątek 15 września 2023 roku szczęście uśmiechnęło się do gracza, który kupił zdrapkę we Włocławku. Na konto osoby, która zagrała w kolekturze przy ul. Kilińskiego 5 trafi 200 000 złotych.

Zdrapka Podkowa Szczęścia (nr 0693) weszła do sprzedaży 14 września 2023 roku. Maksymalna wygrana w tej zdrapce to właśnie 200 000 zł. Były 3 takie zdrapki, pozostało więc ich do wygrania już tylko dwie.