Wymuszenie pierwszeństwa na Stodólnej we Włocławku. Zderzenie renault z autobusem MPK [zdjęcia] GM/KMP Włocławek

Do zdarzenie drogowego doszło we wtorek 3 stycznia 2023 roku na ul. Stodólnej we Włocławku. Autobus MPK (nr 19, jadący na Promienną) zderzył się renault scenic. Zobaczcie zdjęcia.