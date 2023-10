Wypadek na DK 67 w powiecie włocławskim. 20-latka trafiła do szpitala

Służby informację o wypadku na Drodze Krajowej nr 67 w Bogucinie otrzymały w poniedziałek 9 października 2023 roku około godziny 18:20.

Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Poszkodowana 20-letnia kobieta, podróżująca samochodem marki Honda, przewieziona została do szpitala. Dziewczynka (lat 10) pozostała pod opieką rodziców na miejscu zdarzenia - poinformował Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Straży Pożarnej we Włocławku.