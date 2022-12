Wypadek w powiecie radziejowskim. Potrącenie 63-latka, który miał ponad 1,6 promila [zdjęcia] GM/KPP Radziejów

Potrącenie pieszego w Bielkach. Do wypadku doszło we wtorek wieczorem 27 grudnia 2022 roku, w gminie Topólka w powiecie radziejowskim. 63-latek trafił do szpitala po potrąceniu przez auto. Sprawę wyjaśniają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie. Szczegóły zdarzenia drogowego, zdjęcia z miejsca wypadku.