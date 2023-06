Wypadek we Włocławku. Wyjeżdżał z budowy i potrącił kobietę, która szła po chodniku na Wyszyńskiego GM/KMP Włocławek

Do wypadku doszło w piątek 16 czerwca 2023 roku po godzinie 9 na ul. Wyszyńskiego we Włocławku Pati Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Do poważnego wypadku doszło we Włocławku na ulicy Wyszyńskiego. Kobieta idąca chodnikiem została potrącona przez wyjeżdzająca z budowy skodę. Trafiła do szpitala. Szczegóły.